I Måneskin all'Eurovision Song Contest: domani la finale da Rotterdam

Cascata di fuoco, tra scintille e fiammate. E tutti “Zitti e buoni”. I Måneskin arrivano all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia con il brano vincitore al Festival di Sanremo. «Siamo quattro amici che suonano e che si divertono», dicono collegati dalla Ahoy Arena di Rotterdam da dove sabato 22 maggio andrà in onda in diretta su Rai 1 dalle ore 20:40 la finale della 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival europeo...

