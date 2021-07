Ida Rendano, 30 anni di carriera: «Fiera di essere paladina della musica napoletana»

Dopo il lockdown gli artisti hanno potuto iniziare a trasmettere la loro musica ai propri fan dinuovo. Ida Rendano, una delle voci più belle del panorama artistico napoletano, con i suoi 30 anni di esperienza musicale conquista suoi fan con la musica di ieri e di oggi, non trascurando mai le canzoni classiche napoletane, patrimonio di immensa cultura italiana e di insegnamenti ai nuovi talenti.

«Sono fiera - spiega Ida Rendano - di essere tra i paldini della nostra musica napoletana. Canzoni che ci hanno resi famosi nel mondo e che per questo anche riarrangiate sono sempre gradite a tutto il pubblico. Come diceva il grande Eduardo, il napoletano è una lingua, non un dialetto, ancora di più lo è attraverso le canzoni classiche evergreen che segnano il percorso di noi artisti. Il vecchio e il nuovo possono coesistere ed insegnare tante cose. La musica va capita, ascoltata col cuore per diventare base delle nostre emozioni. C’è molta differenza a mio parere tra le “strofette” nate solo per divertire e i brani autentici del classico napoletano, che non vanno mai confusi perché l’anima di noi artisti ha nel reinterpretarle ogni volta con un emozione diversa che trasmettiamo al nostro pubblico».

Ida Rendano a settembre riprenderà anche il suo percorso teatrale per festeggiare i suoi trent'anni di carriera insieme al suo pubblico.