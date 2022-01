Napoli, Ida Rendano compie 50 anni e festeggia con una cover di Gigi Finizio

La nota cantante partenopea Ida Rendano ha festeggiato i suoi 50 anni regalando al suo pubblico la cover riarrangiata del brano di Gigi Finizio “Smania”.

«50 anni sono un punto di inizio di un nuovo percorso di vita - ha affermato la Rendano - ho voluto cantare questo famoso brano di Finizio con un arrangiamento incentrato sulle mie qualità vocali. Passione e cuore nella mia musica non sono mai mancate. Da pochi giorni il video di "Smania" sta già ottenendo tanto successo e questo è per me il miglior augurio che si accompagna ai miei 30 anni di carriera».

La Rendano per questo 2022 altalenante per via del Covid ha in serbo tante sorprese, a cominciare dal teatro fino a un concerto dedicato ai fan dove tra brani vecchi e nuovi vorrà avere accanto a sé importanti ospiti della canzone napoletana.