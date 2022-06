Ida Rendano, il ritorno in radio: «E registro un nuovo singolo»

Ida Rendano, tra le artiste più amate della canzone napoletana in Italia, ha ripreso la “vecchia” passione per la radio e su CRC targato Italia incanta i radioascoltatori con dei live (chitarra e voce) che loro stesso richiedono.

«La radio - dichiara Ida Rendano - entra da sempre nelle case degli italiani. Un contatto diretto con il proprio pubblico che può dedicare un mio brano a chi ha nel cuore. Un modo questo per far capire l’importanza che la musica ha da sempre. La musica non è solo di compagnia, ma è anche un’ottima terapia per i propri sentimenti».

La Rendano in questi giorni sta incidendo il suo nuovo singolo innovativo sia dal punto di vista di arrangiamento musicale che vocale. L’uscita è prevista a breve e seguiranno una serie di eventi in cui la Rendano sarà presente nelle piazze della sua città. «Finalmente si canta insieme al proprio pubblico - conclude Ida Rendano - Il mio nuovo singolo parla chiaramente di amore ma in un linguaggio moderno misto tra rap e pop».

L’estate 2022 segna l’inizio anche di nuovi progetti che permetteranno a tutti i nuovi artisti di riconquistare l’impatto con i proprio fan.