Ida Rendano apre l'anno nuovo con la cover di “Smania”: «Con la musica voglio dare speranza»

Esce il 2 gennaio 2022 su tutte le piattaforme la nuova cover dell’artista partenopea Ida Rendano, un brano portato al successo un po’ di anni fa da Gigi Finizio dal titolo «Smania» riarrangiato e interpretato dalla Rendano.

«Iniziare l’anno con questo brano - afferma Ida Rendano - è il mio miglior augurio per tutti gli italiani affinché questo 2022 dia quel segnale di ripresa totale e di una vita normale, scrollandoci da dosso ansie e paure. Io lo faccio con la musica, la mia musica e con la mia voce cerco di entrare in tutte le case portando un attimo di tranquillità, e dove è possibile per regalare un sorriso.

La musica è speranza, la musica da forza, la musica è emozione, e di questo noi abbiamo un grande bisogno. Incrociamo le dita affinché si possano riempire di nuovo cinema teatri e piazze e ricominciare a cantare, danzare, recitare, ascoltiamo i battiti dei nostri cuori mantenendo sempre i piedi per terra. Rispettiamo le regole del vivere civile, mascherine e distanze per noi e per gli altri ma soprattutto per le persone fragili e per i nostri figli. Buona vita e buon anno a tutti».