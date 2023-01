In concerto, fino a quando ci farà la grazia di far finta di essere per sempre giovane, continueremo a chiedergli i «soliti» brani, «I wanna be you dog», «No fun», «Search and destroy» e gli altri seminali urli protopunk degli Stooges, ma anche «Lust for life», «The passenger» per passare alla carriera solista, pur vissuta tutta all'ombra di quella fondamentale, deflagrante, incomparabile esperienza iniziale. Ma qualche pezzo di questo «Every loser» in scaletta nei prossimi live di Iggy Pop ci finirà. E non ci dispiacerà, come non ci dispiace che, al diciannovesimo album in studio a suo nome, l'uomo che nacque James Newell Osterberg Jr. per diventare solo e soltanto l'Iguana, urli fedeltà al suo rituale rock'n'roll. «Sono un ragazzo senza camicia che spacca», manda a dire lui, ragazzo di 75 anni che senza camicia mostra un fisico palestrato, nonostante il logorio della vita spericolata e del passare degli anni.

«Every loser» reclama il ruolo di magnifico perdente, di padrino del punk che non ha problemi a polemizzare con i nipotini tutti pose («Neopunk») e affida al produttore Andrew Watt un minimo di rinnovamento dei suoni nei pezzi più pop, che il cuore del disco è un sabba urlato con la veemenza di sempre, quasi fosse possibile essere ancora quello di una volta, grazie anche ad una band stratosferica: il bassista dei Guns N' Roses Duff McKagan, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith, più Travis Barker dei Blink 182, Stone Gossard e Josh Klinghoffer dei Pearl Jam, Dave Navarro ed Eric Avery dei Jane's Addiction. Per non dire dell'ultima registrazione di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo a 50 anni. Il suo drumming in «The regency» è un viaggio alla ricerca dell'adrenalina perduta, un cortocircuito spazio-temporale che ci riporta negli anni Settanta.

«Got a dick and 2 balls, that's more than you all», ringhia lui nell'incipit, spaccone come sa di potersi permettere di essere tra schitarrate graffianti, batterie frenetiche e autoironia. I pantaloni a vita bassa sono quelli di sempre, possono cadere da un attimo all'altro, non li ha messi via nemmeno quando ha diversificato la sua produzione atteggiandosi a crooner jazz («Préliminaires» del 2009) o a chansonnier (in «Apres» del 2021 intonava in francese cover di Beatles e Serge Gainsbourg), confessando una «Post pop depression» (2016) divisa con Josh Homme, facendosi fine dicitore di versi di Lou Reed e Dylan Thomas («Free», del 2019). Ma l'animale del rock and roll, orfano come noi, più di noi, degli amici Lou Reed e David Bowie, è consapevole della sua parabola: «Sono stufo delle prese in giro/ ... sono stufo della malattia/ Quindi fammi provare prima di morire, cazzo/ La mia mente è in fiamme, quando dovrei andare in pensione?», si chiede in «Frenzy», incipit e manifesto di un disco rumoroso e violento senza mai diventare autoparodia. «Modern day rip off» cita gli Stooges di «Raw power», ma spiazza quando Iggy ammette: «Ho esaurito il colpo molto tempo fa/ non posso fumare una J o le mie viscere volano via».

L'autoindulgenza qui si chiama consapevolezza, «Morning show» confessa di aver vissuto come guardando in uno specchio le ferite portate a casa: «Mi aggiusterò la faccia e andrò allo show del mattino». Alla sua città adottiva, Miami, è dedicata «New Atlantis», ai suoi scarsi eredi «Neopunk»: «Sono un piccolo delinquente, sono tutto drogato, sono un neopunk. Emotivamente sono una celebrità, sono un neopunk. Non devo cantare, ho pubblicato un disco, sono un neopunk. Posso vomitare e sbavare la tua piscina, sono un neopunk».

Robe che solo Iggy, teniamocelo caro, altrimenti non ci restano che i Maneskin, a cui pure ha regalato la sua presenza in «I wanna be you slave». Ma vogliamo mettere quanto lui latra, nichilista sino alla fine, «I wanna be you dog»? Forever Pop, forever rock.