Il cantante dei Mr. Hyde positivo al Covid

L'annuncio Ludo Brusco dei Mr Hyde lo ha dato attraverso facebook. In un post ha dato la notizia a supporter e amici della sua positività al Covid-19. «Buongiorno ragazzi sono solito darvi belle notizie ma stamattina ho da comunicarvi anch'io che purtroppo dopo un tampone effettuato ieri mattina sono risultato positivo al Covid, ovviamente mi fermerò per un po' e verranno annullati tutti gli eventi che mi vedevano protagonista, so che mi sarete vicini da lontano ed anche questa passerà. A presto guagliu' ❤»

© RIPRODUZIONE RISERVATA