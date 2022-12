Il famoso canto di Natale Carol of Bells? «Ha origini in Ucraina e non negli Stati Uniti»

Chi non conosce il famoso canto di Natale Carol of the Bells?

Sebbene molti associno questa canzone alla tradizione natalizia americana, le sue radici risalgono ai vecchi canti popolari ucraini e dunque non è un caso che sia intitolata anche «Ukranian Bell Carol».

Le origini

«La canzone - che ricorda un'inquietante melodia di quattro note - era in origine una canzone popolare ucraina scritta per augurare un buon inverno», spiega Anthony Potoczniak, laureato in antropologia della Rice University e studioso della storia della canzone.

Scritta nel 1916 dal compositore ucraino Mykola Leontovich e intitolata «Shchedryk», il componimento racconta la storia di una rondine che vola in una casa per proclamare l'anno abbondante che la famiglia avrà. Il titolo della canzone deriva dalla parola ucraina «shchedryj» che significa «abbondante».

Il testo originale descrive la rondine che chiama il padrone di casa e gli racconta di tutta la ricchezza che possiederà: bestiame sano, denaro e una bella moglie. «La rondine è un araldo dell'arrivo della primavera», sottolinea Potoczniak, riferendosi alle possibili origini precristiane del canto.

Per il concerto di Natale, il direttore di coro Oleksander Koshyts incaricò Leontovich di scrivere una canzone basata sulle melodie popolari ucraine. Usando le quattro note e il testo folk originale di una canzone di buon augurio che ha trovato in un'antologia di melodie popolari ucraine, Leontovich ha creato così un'opera per coro completamente nuova.

«Pochissime persone si rendono conto che Shchedryk è stata composta ed eseguita durante un periodo in cui c'erano intense lotte politiche e sconvolgimenti sociali in Ucraina», ha detto Potoczniak. Koshyts ha poi formato il coro nazionale ucraino nel 1919, incaricato da un governo ucraino alle prime armi, per promuovere la musica ucraina nei principali centri culturali dell'Occidente. In tournée in Europa e Nord e Sud America, il coro ha eseguito oltre 1.000 concerti.

Nel frattempo, in Ucraina, la melodia popolare originale che Leontovich usò per comporre il suo lavoro era una delle tante melodie di buon auspicio cantate in molti villaggi ucraini il 13 gennaio (il Capodanno del calendario giuliano, ndr.) solitamente da ragazze adolescenti che andavano di casa in casa per celebrare il nuovo anno. Mentre le ragazze cantavano la melodia che auspicava la buona fortuna, venivano ricompensate con prodotti da forno o altre prelibatezze. Il coro nazionale ucraino non ha limitato le sue esibizioni di Shchedryk al Capodanno giuliano e la canzone è diventata popolare in altre parti del mondo quando il coro l'ha introdotta ad altre nazionalità, inclusi gli Stati Uniti, dove hanno eseguito la canzone per la prima volta a un pubblico tutto esaurito alla Carnegie Hall il 5 ottobre 1921.

Quando il direttore del coro e arrangiatore americano Peter Wilhousky ha ascoltato il lavoro corale di Leontovich, gli ha suggerito alcune modifiche ne ltesto e nella melodia. Così il direttore d’orchestra ucraino ha scritto il nuovo testo per il suo coro e in seguito ha rivendicato il diritto di autore nel 1936 pubblicando la canzone, nonostante il lavoro fosse stato pubblicato quasi due decenni prima nell'Ucraina sovietica. Alla fine degli anni '30, diversi cori diretti da Wilhousky iniziarono a eseguire il suo arrangiamento anglicizzato durante le festività natalizie. Ora chiamata «Carol of the Bells», la canzone è stata associata al Natale a causa dei suoi nuovi testi, che includono riferimenti a campane d'argento, caroling e la frase «Merry (x4) Christmas».

La versione a stelle e strisce

Le registrazioni americane della canzone in inglese iniziarono ad emergere negli anni '40 da gruppi importanti come Fred Warring e i suoi Pennsylvanians, il Roger Wagner Chorale e la «Hour of Charm All-Girl Orchestra» di Phil Spitalny. Da allora la canzone è diventata una popolare melodia natalizia, in particolare tra i cori per i quali l'arrangiamento soprano-alto-tenore-basso sembra fatto su misura.

Le righe di apertura della canzone, insieme alla contromelodia, sono state registrate in una varietà di formati e stili - dagli arrangiamenti di cori standard al jazz improvvisato al soul sensuale.

«L'anno scorso erano disponibili almeno 35 registrazioni della canzone», ha detto Potoczniak. Nonostante la presenza onnipresente della canzone durante le festività in Occidente, Shchedryk rimane meno popolare nel suo paese d'origine, dove canzoni come questa vengono ancora eseguite alla vigilia del Capodanno giuliano.

Infatti, quando Potoczniak stava dirigendo un piccolo gruppo di «carolers» amatoriali in Ucraina, gli è stato detto che era «fuori luogo» per loro cantare melodie come Shchedryk a Natale.

L’aneddoto

Nel 1992 Anthony Potoczniak si trasferì per studiare etnomusicologia al Conservatorio statale di Lviv dopo aver conseguito una laurea in composizione musicale presso la Rice's Shepherd School of Music nel 1991. Potoczniak ricorda che il primo brano che dovette imparare per il suo corso di direzione corale al conservatorio fu l'originale Shchedryk di Leontovich. A quel tempo, non conosceva l'origine della canzone; tuttavia, riconobbe immediatamente la melodia come Carol of the Bells. Potoczniak rievoca come lui e i coristi cantavano porta a porta con una melodia simile a Shchedryk che aveva raccolto in un villaggio dell'Ucraina occidentale.

«Una famiglia ci ha detto che era troppo presto per cantare quella canzone», ha detto lo studioso.

A causa della sua eredità ucraina, Potoczniak è stato motivato a indagare su come una semplice canzone popolare eseguita in un remoto villaggio ucraino sia diventata un «super successo natalizio» negli Stati Uniti: così ha intrapreso la genealogia della canzone nei suoi attuali studi universitari alla Rice University.