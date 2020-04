Il messaggio di speranza di Peppino di Capri racchiusi nel pezzo: “Aspettanno”

“Aspettanno” le parole in musica di Peppino di Capri per superare questo momento difficile.

Si sente la mancanza degli affetti, dell’abbraccio dei bambini, data dalla chiusura in casa, la solitudine delle persone più anziane in un momento che il grande Peppino si augura potrà passare solo stingendo i denti, con la speranza che il domani ci possa riservare qualcosa di migliore.



Peppino dice “A nuttata adda passà”, aspettando che una buona stella da lassù ci aiuti e lancia un sentore di speranza dalla sua terrazza sul Golfo di Napoli che guarda il mare di Capri. Aspettanno ancora un po’ tutto passerà. Ad accompagnare Peppino al piano tanti dei suoi affezionati collaboratori e muscisti: Enzo Anoldo, Roberta Bianco, Piero Braggi, Pascal De Angelis, Adriano Guarino, Antonio Mambelli, Michela Montaldo, Luigi Esposito.

