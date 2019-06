CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 10:22

«People have the power», il popolo ha il potere: Patti Smith lo ripete dal 1988, da quando la sua canzone è diventata lo slogan di una delle ultime stagioni vincenti del rock. Al «Medimex» di Taranto, nella serata-clou che chiude la manifestazione, il concerto dell'artista americana ha il significato di una bandiera di resistenza.Nel weekend tarantino, incorniciato da sole caldo e notti stellate, la rockeuse era in ottima compagnia: dei Cigarettes after Sex, un fenomeno internazionale dal suono spettrale e catatonico; degli Editors, alfieri di un brit-rock vecchiotto ma ben organizzato; di Liam Gallagher che da qui ha lanciato il nuovo singolo «Shockwave»; dei Clock Dva, veterani del girone alternativo; degli Asian Dub Foundation, non più trasgressivi, eppure capaci di un impatto tuttora lucido e divertente. Ma c'erano anche, per incontri pubblici decisamente affollati, Piero Pelù, Motta e Frankie hi Nrg, tra una bella mostra fotografica dedicata al cinquantennale di Woodstock e una sotto il minimo sindacale su Jimi Hendrix (appena dieci scatti).Questo suo show di stasera sul lungomare, Patti, cade a 40 anni dalla sua prima, doppia, apparizione italiana: era il settembre 1979 quando espugnò gli stadi di Bologna e Firenze.«È un ricordo incancellabile, che mi porto dietro tuttora insieme a decine di migliaia di persone, e continuo a incontrare tanti ragazzi dell'epoca che erano presenti e fecero festa con noi. Per me furono appuntamenti ancora più speciali dato che, dopo quelle date, per alcuni anni chiusi con questa professione: erano tempi caldi, attraversati da una passione che raramente avrei ritrovato. E anche perché gli show di Bologna e Firenze sono stati di gran lunga i più affollati, partecipati della mia storia».