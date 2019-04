Il Volo a Capri, toccata e fuga sull'isola

Venerdì 19 Aprile 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 15:43

Il Volo, il gruppo composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è stato ieri sera per alcune ore a Capri. Una toccata e fuga poco prima del tramonto. Il trio è arrivato con un motoscafo al porto turistico, quindi una passeggiata nelle strade del borgo marinaro prima di far ritorno a bordo. L'arrivo sull'isola, legato probabilmente a un servizio fotografico o a un videoclip, non è passato inosservato: tante le foto e i video scattati dai fan.