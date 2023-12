«In Cammino», convegno e concerto alla Certosa di Padula

Quarta tappa di "In Cammino-Abbazie d'Europa", il moderno pellegrinaggio triennale ideato da Livia Pomodoro e promosso dall'associazione "Giubileo 2025 - No'hma in cammino", giovedì 21 dicembre toccherà la Certosa di San Lorenzo a Padula. La giornata prevede un convegno sulla bio-sostenibilità e le eccellenze agroalimentari; un incontro sul tema "La bellezza nella religione e nell'etica" con monsignor Francesco Savino e il giornalista Massimo Sebastiani. In chiusura, concerto per pianoforte e voce di Antonella Ruggiero.