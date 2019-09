Fan ubriaco investe il rapper Gemitaiz al semaforo, ferito anche Venerus: «Siamo vivi per caso»

LEGGI ANCHE

Domenica 1 Settembre 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 16:25

Un fan ubriaco e un'auto ferma al semaforo. Incidente d'auto per Gemitaiz . Il rapper romano ha raccontato i dettagli dell'incidente su Instagram usando parole forti: «Siamo vivi per caso».L'incidente è avvenuto lo scorso 30 agosto, dopo cheinsieme a, che era in auto con lui, si era esibito al Magnolia di Segreate (Mi) ospite di Franco 126. Il rapper ha raccontato su: «Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all'ora fermi a un semaforo. Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ubriacate al volante».Mentre gemitaiz non ha riportato danni fisici, il collega Venerus ha avuto la peggio: su Instagram mostra in una foto le medicazioni al viso e un collare.