Inoki in concerto il 18 maggio a Napoli: l’hip hop come necessità ed urgenza di verità

Il rapper Inoki Ness (all’anagrafe Fabiano Ballarin, classe ‘79 da Roma) sarà in concerto al Mezzocannone Occupato di Napoli sabato 18 maggio 2024.

Accompagnato da Dj Libero e dalla cantante Marpek, il rapper canterà il meglio del suo repertorio, in seguito alla pubblicazione dell’ultimo album in studio “Medioego” (cui è seguita la riedizione “Nuovo Medioego”) e dell’EP “4 mani” in collaborazione con DJ Shocca. Per l’evento, che inizierà alle 22, non sono previste prevendite; i biglietti saranno infatti acquistabili direttamente all’ingresso la sera stessa.

Sin dagli inizi del suo percorso musicale nel lontano ‘96, Inoki ha contribuito col suo lavoro ad ampliare i riflettori sulla scena dell’ hip hop underground, ovvero quella corrente impostasi a partire dagli anni ‘90 grazie ad artisti come i 99 Posse e specialmente gli Assalti Frontali (protagonisti di un concerto tenutosi il 10 maggio scorso alla Mensa Occupata). Questi ultimi, in particolar modo, hanno fortemente influenzato la scrittura e la ricerca artistica del rapper, il quale oltre ad annoverarli tra le sue principali ispirazioni ha avuto la fortuna di lavorarci insieme svariate volte tra collaborazioni e tour.

Una delle interviste sicuramente più illuminanti sull’ intenso vissuto professionale ed umano di Inoki è quella rilasciata ai microfoni del podcast "One More Time" di Luca Casadei; una lunga ora di conversazione su temi come il complicato rapporto tra major e realtà indipendenti, l’importanza dei centri sociali come luogo di aggregazione e la necessità di creare arte che sia vera e lontana dalla bulimica logica del content marketing attuale e dalla maschera dei ribelli col rolex, troppo spesso celebrata dal mainstream. Ritornando su questi argomenti, Inoki ha sottolineato quanto l’hip hop sia una musica capace di comunicare in maniera diretta e senza fronzoli; una musica in grado di parlare dettagliatamente della vita di strada, una vita spesso ben lontana dalle catastrofiche narrative di criminalità dipinta dai mass media e fatta anch’essa di ambizioni, speranze, necessità e desiderio di normalità.

Infine, parlando dei nuovi progetti presenti e futuri, incluso il singolo “La pace è la risposta” pubblicato il 16 febbraio scorso per Orangle Records, Inoki non si è risparmiato dall’esprimere la sua forte solidarietà alla causa palestinese, oggetto di manifestazioni e proteste in svariate città d'Italia, Napoli compresa.