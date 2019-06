Madonna in politica: «Volevo correre per la Casa Bianca contro il sessismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Giugno 2019, 12:00

LONDRA - Josephine Hart nel suo romanzo più famoso suggerisce di guardarsi da chi ha subito un danno, perché ha imparato a sopravvivere. Madonna il suo dice di averlo incassato all'età di 5 anni davanti al corpo della madre, il giorno del funerale. «Nella cassa sembrava dormire, serena, ma quando mi avvicinai per l'ultimo bacio vidi che aveva la bocca cucita e fu uno shock perché solo allora capii di averla persa per sempre», spiega la Material Mum a proposito della copertina di «Madame X», il suo nuovo album, in un piovoso pomeriggio londinese in cui si concede alla stampa internazionale tra le quattro mura del club in Portman Square di cui è socia. Nell'attesa di varare il 12 settembre alla Brooklyn Academy of Music Howard Gilman Opera House di New York quel «Madame X tour» che rappresenta il suo ritorno nei teatri dopo oltre trent'anni di stadi e arene.«Fu Martha Graham a chiamarmi in quel modo quando, a 19 anni, arrivai a New York da Chicago per studiare ballo con lei. Non volevo saperne d'indossare l'uniforme della scuola, non portavo i capelli tirati indietro. Volevo solo attirare la sua attenzione. Tant'è che un giorno mi disse: in questa scuola abbiamo un'etichetta e delle regole da rispettare».«Risposi che se pure lei avesse seguito le regole, non sarebbe diventata Martha Graham, la donna che ha cambiato i canoni della danza classica, che s'è tolta il tutù, che ha rafforzato la figura della donna. Rispose che avevo ragione, ma se in quelle aule tutte avessero fatto come me avrebbe regnato il caos. Poi disse che avrebbe cominciato a chiamarmi Madame X, perché ero un mistero per lei; cambiavo identità così spesso che faticava a riconoscermi. Forse in certe parole c'era una critica al mio modo d'essere, ma io le presi come un complimento».«Sì. C'è stato un tempo, infatti, in cui gli artisti come Marvin Gaye, Bob Marley, John Lennon, oltre a scrivere canzoni memorabili, parlavano alle coscienze della gente. Spero che questo riaccada».