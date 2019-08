Il ritorno di Rocco Hunt dopo il ritiro: «I miei versi per il riscatto del maledetto Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Agosto 2019, 12:00

Ha solo 24 anni, Rocco Hunt, eppure si sente come se stesse ricominciando daccapo, anche se non proprio da zero. Ha solo 24 anni Rocco Pagliarulo, da Salerno, eppure è convinto che questo suo quarto album, in uscita venerdì, sia un nuovo debutto: «Libertà», annuncia/promette il titolo di un disco che al rap da cui il ragazzo prodigio dell'hip hop italiano era partito aggiunge tanta trap e tanta voglia di romanticismo neomelò in un cocktail urban pop fortemente influenzato anche dal mucchio selvaggio degli ospiti e dei produttori.«Sono quattro anni che non usciva un mio album, il primo rinvio lo avevo causato io, non mi sentivo in sintonia con i tempi, il mio disco sembrava superato dal ciclone trap, poi ho trovato la quadra e... un altro rinvio, poi un altro rinvio... Ora ci siamo».