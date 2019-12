​Irama abbandona Instagram: «24 ore, poi buio. Ne ho bisogno». Fan in allarme. Il cantante di Amici ha annunciato il suo allontanamento dai social pubblicando un post su Instagram e una foto in cui appare particolarmente triste.

«24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo». Con un post su Instagram un po' criptico Irama comunica ai suoi fan che si prenderà una pausa dai social. Fan in allarme e post che in pochissime ore ha superato i 115 mila mi piace. Non c'è alcun indizio su cosa sia successo e quali siano i progetti futuri, quello che è certo è che Irama sicuramente non parteciperà alla 70ma edizione del Festival di Sanremo 2020 perchè ha in cantiere dei progetti che necessitano di parecchio tempo per essere realizzati.

Ultimo aggiornamento: 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA