Iva Zanicchi show a Verissimo: «La farfallina? Ormai è diventata un aquilone»

Sabato 19 Ottobre 2019, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ospite di, racconta la sua vita, gli inizi della carriera, gli amori e la sua famiglia nel dopoguerra, tutto nel suo libro "Nata di luna buona". E l'ironia che la contraddistingue spicca anche quando la cantante parla di momenti difficili. «Sono nata in una stalla e per tre giorni mio papà si è rifiutato di vedermi perché voleva un maschio. Mia madre diceva: «È nata un'altra femmina e per di più bruttina». Conha scherzato: «Mi sono messa in tiro, per te ho anche messo un vestito elegante, con lo spacco ma cerco di non far vedere le gambe». La conduttrice ha risposto: «Cerchi di non far vedere la tua farfallina». La reazione della Zanicchi è tutta di ridere: «Ma quale farfallina, ormai è diventata un aquilone».LEGGI ANCHENon riesce a nascondere la commozione quando parla dei sacrifici dei suoi genitori, della mamma costretta a saltare la sua Prima Comunione perché non poteva permettersi il vestito della festa. «Il mio libro racconta me, ma è anche uno spaccato di vita negli anni subito dopo la guerra». I suoi genitori si sono amati molto e sono stati gelosi l'uno dell'altra: «Il loro è stato un amore grande, mio padre era innamorato e geloso. In punto di morte, a 95 anni, mi ha detto: 'Vedo tua madre che è col prete dietro al cespuglio'». C'è tempo anche per parlare degli esordi, dei tour in giro per il mondo e di episodi con protagonisti Gina Lollobrigida e Alberto Sordi. L'attore gli aveva fatto delle avances e lei era scappata via con una scusa. «Poi gli ho chiesto scusa, mi sono comportata come una provinciale».