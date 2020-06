Ivan Granatino lancia “Caramella” e ​sbanca i social con la nuova hit dell'estate

Ivan Granatino lo ha fatto di nuovo, con “Caramella” ha letteralmente sbancato i social network lanciando la nuova hit dell'estate. In coppia con Bl4ir, l'artista campano ha dato vita al brano che sta spopolando su Tik Tok, il nuovo social di tendenza tra i giovanissimi, dove “Caramella” ha raggiunto livelli record superando i 140.000 video in appena 3 settimane. Su You Tube, il video realizzato da Tony Ruggiero della No Mods film, ha superato le 3.500.000 visualizzazioni. Su Spotify siamo ad oltre 800.000 streaming e su Tik Tok 143.000 video e primo in playlist viral e poi anche in playlist popolari.







Il successo del singolo estivo, solare, gioioso, con un video che punta sui colori e sul coinvolgimento del pubblico, è l'anticipazione del nuovo progetto discografico di Ivan Granatino che vedrà la luce dopo l'estate, prodotto da Napule Allucca e Belive Digital. Un nuovo tassello nella scalata del poliedrico Granatino in grado di mettere insieme, collaborazioni illustri, colonne sonore di serie e film fortunatissimi, tra le quali “Gomorra la serie” e “Reality” di Matteo Garrone, e singoli che in poco tempo sono sulla bocca di tutti. Potenza della creatività e delle intuizioni sempre geniali dell'artista campano e della capacità di leggere le tendenze e proporre al suo pubblico, sempre più vasto e trasversale, melodie fresche e originali. “Il mio nuovo progetto doveva iniziare a marzo con un altro singolo e sempre a giugno sarebbe uscito questo pezzo. Oggi più che mai credo che questo sia un brano che sa di estate e di leggerezza. Credo che tutti abbiamo bisogno di un po’ di spensieratezza e la musica è un veicolo fondamentale per dare respiro sociale” spiega Granatino. Dopo i mesi di lockdown e una dinamica sociale che ha vissuto di paure e tensioni, l'estate 2020 riporta la solarità necessaria per affrontare il presente con lo spirito giusto e con la musica giusta. © RIPRODUZIONE RISERVATA