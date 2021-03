Ivano Michetti scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Ho avuto un ictus, poi ho visto la Madonna». Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare di vip e religione. Tra gli ospiti in studio, Ivano Michetti dei Cugini di Campagna.

Il cantante racconta la battaglia che ha appena affrontato: «Ho avuto un ictus, poi sono stato in coma. Ho visto la Madonna. Quando mi sono svegliato e i medici mi hanno detto di alzarmi, ho temuto di non farcela. Ma - aggiunge tra le lacrime - come mi aveva detto la Madonna ce l'ho fatta e ho camminato». Interviene, Alessandro Cecchi Paone in collegamento: «Ringrazia i medici, è il fisioterapista che ti ha rimesso in piedi. Rispetto chi crede in Dio, ma sono i medici che ci salvano e dobbiamo ricordarlo. Non ci sono prove scientifiche su altro». A questo punto, interviene Barbara D'Urso che chiosa: «No Alessandro, è così bello credere che ci siano dei segni. Ci rende tutti più felici».

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stato dimesso a febbraio dopo avere trascorso cinque mesi in ospedale. Il cantante ha avuto un ictus lo scorso settembre dopo il quale è stato in coma per quindici giorni e ha subito un doppio intervento al cuore.

