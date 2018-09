J-Ax annuncia: gli Articolo 31 torneranno insieme

Mercoledì 12 Settembre 2018, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 22:07

«Gli Articolo 31 tornano finalmente assieme esclusivamente per le 5 date al Fabrique il 15, 16, 17,21 e 22 ottobre». Ad annunciare il ritorno del duo rap degli anni Novanta, è lo stesso J-Ax su Facebook.«Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il culo nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera - i primi 10 anni negli Articolo 31 - ha scritto Ax - sembrerebbe assurdo far finta con voi che questa storia non siamai successa. Inoltre io e Jad abbiamo fatto finalmente pace. Abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini riescono a perdonare gli amici. Nella vita, del resto, possiamo comprare tutto, tranne lepersone che ci stanno vicino e a cui vogliamo bene».J-Ax e Jad, dunque, torneranno sul palco insieme. «In ognuno dei live ci sarà un momento dedicato agli Articolo 31 in cui io e Jad faremo alcuni pezzi storici assieme per celebrare quei magici anni. È tempo di tornare a cantare tutti assieme. Abbiamo tanto da recuperare».