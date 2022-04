Dopo il «Red Bull 64 bars» di Fabri Fibra che ha inaugurato il nuovo canale YouTube Rap e Urban di Red Bull Italia totalmente dedicato alla nuova musica, J Lord arriva su Red Bull Droppa.

Il brano inedito, prodotto da Night Skinny, afferma il talento di J Lord e lo conferma come una delle giovani promesse più interessanti della scena rap italiana. Le sue 64 barre di puro rap fanno viaggiare: partendo da Napoli si passa per tutta l’Italia per arrivare fino agli Stati Uniti, a New York. All'anagrafe Lord Johnsons, è nato a Frattaminore e cresciuto ad Afragola, ha 19 anni, origini ghanesi, la «erre moscia» ed è l’ultima sensazione del rap newpolitano, quindi italiano, come certifica il suo album di debutto, «No money more love». Con questo «Red Bull 64 Bars» amplifica il racconto di un ragazzo sempre in viaggio per il mondo, raccogliendone ogni stimolo e riportandolo nella sua musica.



«Red Bull Droppa» nasce dall’idea di offrire un canale YouTube che proporrà solo musica nuova, interamente prodotta da Red Bull insieme ai protagonisti della scena rap e urban italiana.

Molteplici saranno i contenuti offerti: oltre ai prossimi Red Bull 64 Bars, di cui il primo sarà proprio l’iconico ritorno di Fabri Fibra, saranno registrati e resi disponibili format originali che intercetteranno i più interessanti movimenti e fenomeni intorno alla musica.



Ecco il testo, in dialetto stretto, delle 64 barre di J Lord.

Passat re murett

a passa pe campett

a ta metter nguoll

a nun te mettr scuorn

a m chiavà sti cul

sti cul tropp ruoss

100 p 100 autentic

o’ sann tropp buon

sti ca so pisciazziel

sti tip ro rion

sann co mi co lor

nun ce sta competizion

chi viv e ten e sord

ten e machin bon

pe chest nuje cavalcamm

e l’or fann o’ritorn

aspiett sott a stazion

pigl o’tren a Bologn

criaciut miezz e ruoss

desiderav chest ah

mbar a cuntà in silenzi

mbar a sta la e in silenzio

chest p me e gavett

ropp c le passat

e a premmer o’ grilett

atturon ciucciuettl

ca nu me fann effett

sol mammà me cunosc

e sol mammà e me sap tutt e difett

e parol p chi e sap usa to giur

t fann vere o’munn chiu bell

rim car rim

si nu nd sta ben scus o’ fastdi

pass po’ cazz ca e o’ condomin

sfunnc a port e vir e lo accirr

giro o’ munn e m difend cheki cann

make money money for lifestyle

stong chin e calvall

e nun ce stann cavall

sta machin a vir e 300 cavall

a sta tip cia lasc o’ bianc

riman e ser vec truccat

e va o’ just cavalli

je sto curren e nu me ven affan

sti ca pe sord po perdn a fam

t’ariccuord o’ sud

quand pigliav e schiafff

rimm chi è pazz a tal puntam

a me tirà nu schiaff

si aropp for chies

o’ scenn e scal o’ cumpagn

pens nun ne affare fatt

vir s passn e cart

vir t stann mbruglian

chi o’ fa o sap a cuscienz

a mi ne white a mi è all black

check 2 phone pe spacciator

fratme ndo rion fann ue

fly away mangiamm take away

nu si l’ond c fa wave

chi o’ fa o sap a cuscienz

a mi ne white a mi è all black

check 2 phone pe spacciator

fratme ndo rion fann ue

fly away mangiamm take away

nu si l’ond c fa wave

fly away mangiamm take away

nu si l’ond c fa wave



passat ad addizionà

a moltiplicà sta merd

a dividr sti piezz

nu m ricr ca e smess

nu raccuntà prumess

rimm cos ca mantien

no e cos ca nu può mantenr

t’o rispett tuoi appis a nu fil

ten e k ngopp a insta ma

e continu a fa e b***hin

ric e grazi a sta vagin

ca je ogg stong rind o cinem

ric e grazi a cocain

ca m riesc a sentì attiv

o’ nonn er un buon na fatt r’omicidi

to’ facc pa cultur

tu p’esser riconosciut

p’a mort port e ciur

a pella mi ca e ruvid

rind e crer mai l’unic

na hit p n’artis ndo fa snti nummr 1

miett a man ngopp a Bibbia e giur

chi se vennut fra chi ta vennut

bell sti canzon c stai a fa

ra rind e 4 mur

facc all in ngopp a sta jucat

teng a nu frat se sparat ngap

fra l’agg pensat

viecchi pil bianc

pens ca s’avessnà sta accort

t truov e biglietti

sott a port ca data toi e mort

nui venimm o’ stess o’ funeral

simm nui co muort l’amm organizzat

fra e tutt studiat

tu stai perdenn o’ tiemp

nu fai sord e nu studi

zero paur e niscun

c vonn buoni duttur

nott insonn rind o’ studi

e stong ca pe fatti mi

concentrat ca sput e rim

o’ riesc a pavà

sol a primmá vot l’avvocat

confident fra

p man e uardi nu c vac mai

ma cis ma chi e sap g nm chiamma g

sto trappan

hiphoppan rind a kitchen cu night skiii

m pass po cazz r’aro vien

e quand n sit

t’abbuff e 5 vs 1 e te abbonat pur o sit

si iettn tra e bracc

e l’influencer sti tip

nui simm 4 e nui che cappiel me magrebin

simm gent appart o’munn a part

faccimm arte