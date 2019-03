Jackson, The Children’s Museum rimuove oggetti della popstar

Lunedì 18 Marzo 2019, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 16:07

Il museo dei bambini più grande al mondo ha deciso di rimuovere alcuni oggetti di Micheal Jackson da una mostra.a Indianapolis ha detto che rimuoverà il famoso cappello di feltro e i guanti bianchi appartenuti alla popstar da una mostra dedicata al pop tuttavia terrà delle foto del King of Pop per una mostra dedicata ad un giovane malato di Aids morto nel 1990.La decisione è in seguito alle accuse di abusi sessuali su minori da arte di Michael Jackson di cui si parla nel controverso documentario. Le foto della mostra dedicate a Ryan White, il giovane dell’Indiana diventato famoso negli anni ‘80 per aver contratto l’Hiv durante una trasfusione di sangue, sono state lasciate invece perchè sono parte di una riproduzione della stanza da letto del ragazzo. Michael Jackson, di cui il giovane era un fan appassionato, fu tra le celebrity che parteciparono al suo funerale.