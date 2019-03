Sabato 9 Marzo 2019, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2019 19:03

Il cantante e attore francesedecano degli chansonnier, è morto ieri nella sua casa di Dieulefit all’età di 97 anni. Artista del music-hall fin dagli esordì nel 1945, tra gli Anni ‘50 e ‘80 Bodoin si era reso famoso per i suoi sketches umoristici “cantati” durante numerose trasmissioni televisive e radiofoniche francesi.Bodoin è stato anche attore in una decina di film: iniziò la carriera recitando come cantante in “Delitto al night club” (1956) e divenne famoso nel ruolo del cantante d’opera Méphisto nella brillante commedia “Tre uomini in fuga” (1966) di Gérard Oury con Louis de Funès.