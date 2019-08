James Blunt ritorna alla grande: nuovo album e tre date in Italia con il tour 2020

25 marzo a Milano (Mediolanum Forum),

27 marzo a Padova (Kioene Arena)

28 marzo a Roma (Palazzo dello Sport).

È un grande momento per James Blunt e per i suoi fan. Infatti, poco dopo la notizia dell’uscita il prossimo 25 ottobre su etichetta Atlantic Recods del suo sesto album in studio “Once Upon a Mind”, oggi arriva un'altra novità. Sta per arrivare il suo nuovo tour in Europa, con ben tre date italiane previste per il 2020.Il tour di James Blunt partirà ufficialmente il 14 febbraio a Birmingham e si concluderà alla magica Royal Albert Hall di Londra, dopo che il cantante si sarà esibito in giro per l’Europa e la Gran Bretagna. In Italia sono previste tre date dicevamo:I biglietti per il tour saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle ore 10.00 di2019 su www.ticketmaster.it www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Per i possessori di Carta American Express, invece, i biglietti saranno disponibili in anteprima già dalle ore 10.00 di mercoledì 4 settembre su https://www.ticketmaster.it/americanexpress (per 48 ore).Tornando al disco possiamo dire che, dopo una parentesi in cui si è divertito con l’elettronica,con il sound che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo e vendere oltre 23 milioni di album. Il nuovo lavoro - “One Upon A Mind” - è composto da unici inediti che, come solo lui sa fare, accarezzano il cuore e la mente. Il primo singolo estratto è il brano “Cold”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.“One Upon A Mind” è il sesto album della carriera di James Blunt, grazie anche al lavoro con i produttori Steve Robson, Jimmy Hogarth e TMS. Sono molti i brani che spiccano, come la commovente ballata ‘Monsters’, la sfacciatamente pop ‘5 Miles’ e la countryggiante ‘Halfway.’«Credo che sia l’album più onesto che abbia mai scritto - afferma James - Back To Bedlam è abbastanza simile. Ho passato molto tempo a scrivere canzoni su ciò che vivevo in quel momento e quei brani hanno composto il mio album di debutto. Anche in questo, ogni canzone rappresenta qualcosa che ho vissuto o che sto ancora vivendo. È un album molto personale e sono orgoglioso di condividerlo con tutti».ha pubblicato il suo primo album ‘Back To Bedlam’, ormai un classico della musica internazionale, 15 anni fa nell’autunno del 2004 e, poco dopo, il singolo ‘You’re Beautiful’ è diventata una hit mondiale.The TruthColdChampionsMonstersYoungster5 MilesHow It Feels To Be AliveI Told YouHalfwayStop The ClockThe Greatest