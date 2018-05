James Senese: «La mia America è Napoli e un sassofono per amico»

Giovedì 24 Maggio 2018, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:47

Con lui, tutto, tranne la musica, ha un valore relativo. Tanto che con «Aspettanno ‘o tiempo», il doppio cd live in uscita domani, celebra i suoi primi cinquant’anni di carriera, ma in realtà ha iniziato ben prima del 1968: «È vero, ma in realtà non festeggio niente, se non il fatto che continuo a suonare, e la voglia stessa di continuare a suonare», risponde James Senese, 73 anni, con un ghigno inconfodibile che confessa di aver vissuto in maniera verace.«Certo, eravamo già gli Showmen, ma non ci chiamavamo ancora così: eravamo in una trattoria di Miano, ‘o Schiavottiello».«È da quel 1968 del nostro lp che calcoliamo questo mezzo secolo di sax, anche se avevo già iniziato a incidere dal ‘64. Con Mario Musella, il nero a metà che ha iniziato tutto, eravamo davvero una bella coppia: lui di madre napoletana e figlio di un soldato pellerossa, io di madre napoletana e figlio di un soldato afroamericano».«Ma Napoli Centrale è sempre qui, con Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso e Agostino Marangolo alla batteria siamo fedeli al tentativo di fare un’altra musica, estrema, per il cervello come per il cuore e la pancia, sperimentale ma fisica, americana ma napoletana».«L’America mia è il mio sax, ho imparato a soffiare ascoltando i V-Disc che mio padre aveva regalato a mia madre. La Napoli mia è la mia voce».«John mi ha fatto raccontare davanti alle cineprese cose che non avevo mai detto pubblicamente. Quando mi chiamavano Jamesiello, niro, niro’... Quando il razzismo c’era e moriva nella solidarietà di strada».«Sì, ma non quello verso la mia pelle, quanto quello verso la mia napoletanità. Ci sono napoletani che ancora non hanno fatto i conti con me, che non hanno capito che so cchiù napulitano ‘e tutte loro».«Il primo è uno strumentale, il secondo è il classico di Luiz Bonfà e Antonio Maria, tema dell’”Orfeo nero”: negli anni Sessanta lo ascoltavo moltissimo, mi è tornato in mente con questo testo in napoletano».«All’epoca la pensavo così, oggi apprezzo il suo sound, in giro la musica fetente, tutta bla bla bla, è ben altra».«La canterò anche al concertone in omaggio a Daniele, dividendola con Enzo Gragnaniello. Con Pino abbiamo cambiato la musica napoletana e, quindi, quella italiana. È stato per me un fratello minore e un maestro, io sono stato per lui un fratello maggiore e il primo maestro. Con Tullio De Piscopo e Tony Esposito saliremo sul palco suonando come per far riapparire accanto a noi Pino e Rino Zurzolo, come per far guarire Joe Amoruso. Sento questo come l’ultimo omaggio possibile al Nero a metà: poi dovremo chiudere il suo ricordo nel cuore. Parola del nero di Napoli».