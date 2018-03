«Je sto vicino a te», il concerto-memorial per Pino Daniele in diretta sul Mattino.it dalle 21

Lunedì 19 Marzo 2018, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 13:44

Quarta edizione a Napoli per il memorial «Je sto vicino a te» dedicato a Pino Daniele. Il concerto sarà trasmesso in diretta dalle 21 dal Palapartenope. Stesso luogo, stesso orario, soprattutto stessa data, quella del compleanno e onomastico di Pino Daniele, che il fratello Nello ricorda con le sue canzoni e i suoi amici nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni.Quest'anno il ricordo diventa doppio e lo spettacolo si apre con un tributo inedito a Rino Zurzolo, che coinvolgerà sul palco la sua famiglia e i suoi colleghi bassisti. Molti, come sempre, gli ospiti, tutti alle prese con canzoni del Lazzaro Felice. Accanto a Nello Daniele in scena, in ordine rigorosamente alfabetico, Alessio Arena, Audio 2, Bungaro, Tony Cercola, Maurizio de Giovanni, Franco Del Prete, Flo, Dj Funaro, Lucariello, Eddy Napoli, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Michele Zarrillo. Più il tributo a Rino Zurzolo ideato per l'occasione con Michele Arcangelo Caso, Valentina Crimaldi ed il quartetto verace di bassisti formato da Antonio de Luise, Pippo Matino, Vittorio Remino, Marco Zurzolo. Tanti i musicisti che sul palco, tra la resident band di Nello Daniele e gli accompagnatori di altri artisti: Francesco Flex Aiello, Paolo Batà Bianconcini, Gianfranco Campagnoli, Tano Campagnoli, Alessandro Canini, Michele Arcangelo Caso, Antonio De Luise, Antonio Fresa, Diego Imparato, Antonio Panico, Lino Pariota, Claudio Romano, Pippo Seno, Mauro Spenillo, Alessandro Tedesco.