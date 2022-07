Jennifer Lopez a Capri, show mozzafiato per i bambini della Giordania

Sogno di una notte di (quasi) mezz'estate. Capri sembra tornata davvero agli anni della dolce vita. Da Prada c'è Vanessa Hudgens che fa spese, davanti al Quisisana i cacciatori di selfie braccano Khaby Lame, l'influencer dei record. Enrico Papi, Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci, Nicoletta Romanoff e Diletta Leotta passano quasi inosservati: tutti cercano di avvistare Ben Affleck, che però è a Los Angeles per impegni di lavoro (pare legati al suo ritorno nel ruolo di Batman in «Aquaman e il regno perduto»). Jennifer Lopez ha dovuto fare a meno del fresco sposo, e lo stesso vale per capresi e turisti. Che hanno dirottato la loro curiosità sugli altri vip protagonisti ieri, nella certosa di San Giacomo, della serata di gala che LuisaViaRoma, griffe del lusso, ha organizzato coniugando lo show con un'asta di raccolta fondi per l'Unicef e per i bambini giordani.

Ma è Leonardo Di Caprio, quello? Si è proprio lui, nascoscosto sotto il cappellino. E quell'altro non è Spike Lee? Sì, è proprio lui, al tavolo con la moglie. E lei? È davvero Kate Hudson?

In certosa si inizia al tramonto con un cocktail e si andrà avanti sino a notte fonda, visto che dopo la mezzanotte è previsto un appuntamento con i dj Diplo e Cruz.

Serata all star, ma rovinata per Maye Musk, la madre del patron di Tesla Elon: 74 anni, un passato da modella, la signora è sull'isola proprio per partecipare all'evento ma è caduta e si è fratturata un piede.

Sotto il palco tavoli da 10 e da 12 persone, costavano - lo scopo è sempre benefico - dai 75.000 ai 250.000 euro. Tra i nomi degli invitati Remo Ruffini, Diego Della Valle, Flavio Briatore (in compagnia della Gregoraci), Michel Kors.

L'asta passa da una delle Marilyn Monroe di Andy Warhol a una Mercedes appartenuta a Richard Burton, una Harley Davidson usata in «Easy rider», opere Nft, una esperienza di volo acrobatico da Top Gun, una vacanza in villa a Porto Rico, un orologio Opera Jacob&Co, esemplare unico, base d'asta 400.000 euro.

Ma l'attesa è tutta per il minishow di JLo. La diva ha portata con sé, tra staff e ballerini, una cinquantina di persone: ha lavorato a un minishow di quattro brani, hit personali come «If you had my love», «Waiting for tonight», «Dance again» e «Get on the floor», oltre che a un medley di star della musica nera come Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor. Due gli abiti, sensualissimi, indossati dalla diva: Roberto Cavalli su disegno di Fausto Puglisi. Il minishow è stato preparato dalla popstar tra la villa in affitto, lo yacht e il Tiberio Palace. Un ritorno, per lei, che martedì è arrivata sull'isola insieme ai figli ma senza il maritino. L'anno scorso era stata fotografata mano nella mano con l'allora fidanzato Ben, ora vuole essere chiamata signora Affleck.

Novecentocinquanta gli ospiti da tentare per raccogliere quanti più fondi possibile: nelle cinque edizioni passate del galà sono stati raccolti 12 milioni di euro. Stasera vedremo se il ciclone JLo farà volare le offerte.