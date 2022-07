Jennifer Lopez, un ciclone su Capri: parata di stelle al gala Unicef, fino a 250mila euro per un tavolo

Capri non è mai stata tanto affollata da divi, premi Oscar, modelle. A farli convergere sull’isola, la tre giorni della maison fiorentina LuisaViaRoma che lega ancora una volta il suo nome a quello dell’Unicef per raccogliere fondi per i bambini che soffrono. Questa volta si tratta dei bimbi della Giordania e per loro stasera si mobiliterà lo showbusiness internazionale, in una cena alla Certosa di San Giacomo i cui posti costavano dagli 8.000 ai 20.000 euro, con tavoli arrivati a toccare i 250.000 euro.

Un galà con asta benefica, protagonista Jennifer Lopez, ospite abituale dell’isola azzurra, ma per una volta non in vacanza, visto che un suo show sarà al centro della serata, che prevede anche l’esibizione di Sofia Carson e di Diplo, mentre a presentare lo spettacolo sarà nientepopodimeno che Jamie Foxx, già da qualche giorno sull’isola. A dargli man forte ci sarà Simon De Pury, famoso collezionista d’arte di nazionalità svizzera che sarà il banditore dell’asta con il compito di far salire alle stelle i pezzi, visto il fine benefico della vendita.

Tra le star che potrebbero alzare la mano e fare la loro offerta si parla di Alessandra Ambrosio, la top model brasiliana dalla bellezza conturbante tanto da essere la testimonial di Victoria’s Secret, insieme a un’altra testimonial della casa di intimo supersexy, la norvegese Frida Aasen. Tra gli ospiti annunciati anche il gruppo musicale degli Haim, un’altra top come l’olandese Lara Stone e una modella decisamente sui generis come Maye Musk, la mamma di Elon Musk, proprio il boss della Tesla.

La lunga serie degli ospiti d’onore annunciati, ma non ancora visti sull’isola, continua con Spike Lee e sua moglie Tonya Lewis Lee e con Vanessa Hudgens. Poi ci sono i soci onorari, ma non è dato sapere se si faranno vedere oppure se contribuiranno a distanza: il regista Ed Harris, il premio Oscar Jeremy Irons, le dive Laura Linney e Patricia Arquette. A Capri c’è anche Leonardo DiCaprio, ieri in trasferta in costiera per un pranzo allo Scoglio di Nerano.Il menu che sarà servito stasera in Certosa sarà tutto caprese, preparato dallo chef Franco Aversa del ristorante Aurora con assaggi di parmigiana come entrée, pacchero con zucchine e filetto di pesce locale gratinato agli agrumi, tutto accompagnato da vino locale, per finire con un tiramisù. L’anno scorso il galà benefico caprese ha fruttato 5 milioni di euro. Ieri sera, già immersi nell’atmosfera caprese, le guest star hanno festeggiato su due superyacht ormeggiati vicini in rada.