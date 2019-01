Jennifer Lopez supersexy, fisico da copertina a 49 anni

Giovedì 10 Gennaio 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli anni sembrano non passare mai per Jennifer Lopez. La celebre popstar di origini portoricane, a 49 anni, mette in mostra ancora un fisico atletico e in forma, che le è valso la copertina della rivista Harper's Bazaar.Alla rivista patinata, Jennifer Lopez ha svelato il segreto della sua forma fisica: lunghi e durissimi allenamenti quotidiani col suo compagno, l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. Diversi gli scatti realizzati dalla fotografa Camilla Akrans, in cui Jennifer Lopez indossa anche diversi costumi da bagno e si presta ad un tuffo mozzafiato.Dopo una brillante carriera da popstar, Jennifer Lopez ha avuto successo anche in altri ambiti e oggi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, perché lo ha fatto nonostante il sessimo sia ancora radicato nella società come nello star-system. «Non sopporto quando la gente dice cosa devi o non devi fare. Se voglio una cosa, faccio di tutto per ottenerla» - ha spiegato J.Lo - «Le persone continuano a chiedermi la ragione del mio successo anche ora che ho 49 anni e lo fanno solo perché sono una donna. Ho dato sempre il massimo anche se nessuno credeva che sarei diventata cantante, attrice e stilista».