Jessica Mazzoli contro Morgan: «Mi chiedeva di mandare foto hot in cambio di soldi»

Jessica Mazzoli accusa il suo ex Morgan. Jessica Mazzoli e Morgan hanno una figlia, Lara, e Jessica, ora legata al rapper Diablo Baby, racconta: “Morgan mi chiede foto osé in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”.

Jessica Mazzoli parla della particolare richiesta di Morgan: “Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio – ha raccontato a “Nuovo” - lui mi chiede di mandargli foto a peto nudo, Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto”.

Avrebbe ceduto per ottenere i soldi del mantenimento della figlia Lara: “Gli ho mandato quella foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. Era un ricatto sottile, ma se non assecondavo dovevo ricorrerlo per un bonifico. So che sarò criticata, ma l’ho fatto solo per mia figlia”.

Una “denuncia” fatta ora che si sente più forte del passato (“Da quando sono legata a baby Diablo, ho capito che era tutto sbagliato. Io lo amavo…. A 21 anni non fai un figlio se non ami. Mi sono dovuta “ripulire” da questo sentimento e oggi mi sento forte”), che la porterà a cambiare le cose: “Chiederò l’affidamento di Lara. E’ una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto”.

