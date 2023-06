Il pifferaio magico non demorde e nonostante acciacchi e stanchezza continua a portare la sua creatura, Jethro Tull, in giro per il mondo: leader, volto e anima di una band che ha fatto la storia. Ian Anderson, 76 anni il prossimo 10 agosto, fin dalla fondazione - era il 1967, a Blackpool - dei Jethro Tull ha rappresentato tutto: autore, voce, polistrumentista, e soprattutto frontman. Ancora, nell’ultima tournée italiana di pochi mesi fa, lo si è visto zampettare per un paio d’ore, imbracciando l’inseparabile flauto, con cui narrare le vicende dei suoi lavori storici più celebrati, «Aqualung», «Thick as a Brick» e tante canzoni sparse attraverso una carriera maestosa. Il gruppo, che in aprile ha pubblicato un nuovo album, «RokFlote», sarà l’1 luglio al Belvedere di San Leucio (Caserta): sold out in prevendita per «Un’estate da BelvedeRe» che, dopo l’inaugurazione con Peppe Iodice, continuerà con Francesco Cicchella (23 giugno), Paky e Slf (26 giugno), Edoardo Bennato (29 giugno), Massimiliano Gallo (30 giugno), Steve Hackett (10 luglio), «Forza venite gente» (11 luglio), Rosa Chemical con Samurai Jay e CoCo (24 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio), Biagio Izzo (28 luglio), Ernia (31 luglio), Stefano Bollani (5 settembre), Nino D’Angelo (8 settembre), Rocco Papaleo (9 settembre).

Con il concerto dei Jethro Tull e dell’ex Genesis Hackett, a completare il tris di concerti/nostalgia canaglia va segnalato l’ex Pink Floyd Nick Mason a Pompei il 27 luglio con una serata dedicata a quando nel gruppo c’era Syd «diamante pazzo» Barrett. Storie di «Fronte del palco», per dirla con il libro che «Il Mattino» regala oggi ai suoi lettori.

Nel corso della storia la line-up dei Jethro Tull è sempre cambiata: oggi al suo fianco ci sono Joe Parrish, chitarra elettrica; David Goodier, basso; John O’Hara, tastiere; Scott Hammond, batteria. Quali sono stati i suoi partner più significativi, mister Anderson?

«Si sono avvicendati finora ben ventotto musicisti: è difficile, e forse anche poco simpatico, fare una classifica dei migliori o dei preferiti. Però vorrei citare Martin Barre, John Evans e Jeffrey Hammond, personalità molto forti che hanno dato un contributo importante soprattutto nei primi anni. E comunque la formazione di oggi lavora con me da tanti anni e funziona molto bene».

Qual è stata la stagione migliore dei Jethro Tull?

«Se dicessi negli anni Sessanta e Settanta potrebbe sembrare che io non sia contento della situazione odierna, che invece mi diverte molto, mi fa stare bene. Innanzitutto resto lontano da casa solo per alcuni giorni, ritorno e poi si riparte per altri concerti, che si giovano di effetti visuali. In generale oggi c’è meno stress e le trasferte sono più ragionate, con tabelle di marcia e sistemazioni che seguo personalmente, come se fossi un agente di viaggio!».

Ci sono canzoni più amate, che privilegiate anche nel set dal vivo?

«Cambiamo scaletta frequentemente così scelgo di suonare, oltre ai classici anche composizioni degli ultimi due album. I dischi dei Settanta che mi piacciono di più restano “Aqualung”, “Songs from the wood”, “Heavy horses”».

Nella sua traiettoria ci sono stati album solisti e varie incursioni nella musica classica: come cambia il metodo di scrivere i materiali per i dischi a proprio nome? Quali sono gli autori per lei imprescindibili?

«Abitualmente il mio approccio è sulla chitarra, con cui scrivo le canzoni e poi realizzo i demo da passare alla band affinché prendano confidenza. Lavoro comunque da solo, nella fase iniziale e solo quando gli arrangiamenti sono già in fase avanzata, coinvolgo tutti gli altri. Per gli ascolti classici direi che Handel, Bach e Beethoven stanno in cima alla mia ispirazione nel corso del tempo».

Che cosa ricorda della collaborazione con la Pfm?

«Il suo suono, potente, ad altissimo volume sul palco, cosa che io non sono abituato a fare. È stato più facile registrare con loro in studio, utilizzando le cuffie. Sono i più famosi e validi tra i gruppi italiani prog e ho continuato a sentirne parlare ancora molto, dai fans e dai giornalisti, nonostante il nostro incontro risalga a oltre vent’anni fa».

Nei vostri archivi ci sono ancora molti nastri o materiali inediti che vedranno la luce in futuro?

«Poco o nulla. Le case discografiche hanno pubblicato ogni cosa, non vogliono che rimanga ancora qualcosa da scoprire: hanno bisogno fino agli ultimi soldi che si possono ricavare dai dischi fisici. È un brutto momento per la musica incisa. In ogni caso ci sono diverse tracce rare o inedite da recuperare nel “Broadsword box” in uscita a fine anno, ma credo che dopo non rimarrà davvero più niente».