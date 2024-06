Colpo d’occhio, e d’orecchio, magnifico l’altra notte nell’anfiteatro di Pompei per «An evening with John Legend» - A night of songs and stories». Lontani dal logorio della vita (post)moderna, dall’autotune e dall’inquinamento sonico quotidiano, il quarantacinquenne John Roger Stephens, da Springfield, Ohio, mette in fila canzoni e storie, memorie e riflessioni, foto dall’album di famiglia e da quello della sua prestigiosa carriera.

Solo al pianoforte, la traduzione in italiano del suo racconto sul maxischermo alle sue spalle, John Legend, il divo da filotto Egot (il campionato dei fuoriclasse, quelli che hanno vinto l’Emmy, il Grammy, l’Oscar e il Tony), ha ideato uno show per i casinò americani, che in una cornice come quella della città perduta, o - due sere prima - di Caracalla, cambia radicalmente di appeal.

Tutto inizia nella sua cittadina anzi, come vuole ogni leggenda che riguardi una star della black music, in chiesa. Nipote di un pastore battista («Dalle mie parti se andavi a un matrimonio era probabile che mio zio lo celebrasse, che mia madre dirigesse il coro e mia nonna lo accompagnasse al pianoforte»), entra nella combriccola da bambino, illuminato dal verbo del gospel. Impara i fondamentali, poi viene shockato dalla morte della nonna. Ancor più di lui la madre, che entra in depressione e nel tunnel della droga e finirà in galera. Tocca a lui, così, occuparsi dei fratellini e del coro in chiesa.

Lo show accompagna l’amarcord con le note di «Take my hand precious Lord» e poi con una celestiale versione di «Bridge over troubled water», che Paul Simon scrisse pensando al gospel, e Art Garfunkel cantò pensando ai Righteous Brothers.

Il punto di partenza è chiaro, con un’aggiunta: la famiglia, e tutto l’ambiente, è molto tradizionalista, anzi, conservatore e «visto quello che ho cantato dopo, già so che andrò all’inferno».

Ragazzo prodigio e nerd, il college a Filadelfia gli fa scegliere un punto di riferimento come Stevie Wonder (bella la versione di «Ribbon in the sky») e incontrare Lauryn Hill agli esordi: nel suo primo, storico, album, suona il piano in «Everything is everithing». Appena accennati sono anche gli accordi della sua collaborazione più importante, quella, newyorkese, con un altro allora debuttante eccellente, Kanye West: «Jesus walks» e «Never let me down», accanto ad «Encore» (Jay Z) e «You don’t know my name» (Alicia Keys). Per fortuna sono intere le riletture di «God only knows» dei Beach Boys, «Dancing in the dark» di Bruce Springsteen, «Redemption song» di Bob Marley, bellissima, perfetta per un’appassionata dichiarazione di orgoglio militante nero.

Poi, tra alti e bassi, arriveranno l’adozione del nome d’arte, l’esordio di «Get lifted» e il successo, il matrimonio con Christine Teigen e via, sino ai giorni nostri. Le parole forse sono troppe. Le canzoni forse sono poche. L’incanto di Pompei forse meritava più spontaneità nella narrazione. Ma la voce da baritono pop che si lancia in improvvisi falsetti scioglie il cuore e l’anima. La platea (sold out nonostante i biglietti costassero da 200 a 120 euro, più i diritti di prevendita) si lascia andare e canta con romantico appeal, insieme a John Legend, «She don’t have to know», «Wonder woman» e, naturalmente, «All of me».

«Glory» merita altri filmati ed altro vigore: il brano che ha vinto nel 2015 l’Oscar per la migliore canzone, divisa con Common nel film «Selma - La strada per la libertà» tiene insieme soul e gospel, Martin Luther King e Malcolm X, canto sacro e profano, canzoni di redenzione e di lotta, Stevie Wonder e Marvin Gaye, Al Green e Curtis Mayfield, Smokey Robinson e il necessario aggiornamento ai tempi nostri. La serata di canzoni e di storie finisce senza bis, tenera è la notte di Pompei, tra canzoni che conoscevamo, e anche bene, e storie che abbiamo imparato meglio. E una voce che fa l’effetto, tranquillizzante, anzi curativo, di un ponte sulle acque agitate.