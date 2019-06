John Legend: «Mettiamo i fasciatoi per i neonati anche nei bagni pubblici maschili»

Giovedì 13 Giugno 2019, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 21:56

papà esemplare: «Mettiamo i fasciatoi per i neonati anche nei bagni pubblici maschili». A chiederlo è appunto il cantante e compositore americano, uno degli appena 15 artisti della storia ad avere completato il Grande Slam dello spettacolo vincendo Emmy Award, Grammy Award, Premio Oscar e Tony Award. Insomma, una star mondiale che richiama gli uomini alla parità dei doveri nell'accudire i figli.LEGGI ANCHE: Coppie miliardarie, Miranda Kerr e il marito più ricchi di Beyoncé e Jay-Z: ecco la classifica «Ci si attende tantissimo dalle donne e molto meno quando si parla di figli. Iniziamo portando i fasciatoi anche nei bagni pubblici maschili». La campagna di John Roger Stephens, 41 anni, cantante, pianista e compositore, rilanciata anche dal suo profilo Instagram, viene ripresa dall'Huffington Post Usa che ricorda il matrimonio dell'artista con la modella Chrissy Teigen: la coppia ha avuto Luna, 3 anni, e Miles, un anno, e venne criticata sui social quando andò a cena poche settimane dopo la nascita della primogenita.Critiche che hannio spinto il cantante ha impegnarsi nella campagna: “Love the Change”, attraverso la quale veranno installati 5 mila fasciatoi nei bagni pubblici maschili in tutto il Nord America.