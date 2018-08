Venerdì 24 Agosto 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 15:38

La prima demo di "Imagine" mai realizzata. Una registrazione fatta in casa da John Lennon di quella che sarebbe diventata non solo una delle più belle canzoni della storia della musica, ma un inno universale di pace.Il brano è contenuto in "Imagine - The Ultimate Collection", in uscita per Universal Music il prossimo 5 ottobre ASCOLTA: