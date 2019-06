Jova Beach Party, a un mese dal tour Jovanotti lancia un nuovo album

È uscito il nuovo disco di Jovanotti: le tracce si possono ascoltare in anteprima su Apple Music. Il disco si intitola Jova Beach Party, ha otto nuove canzoni e si potrà comprare anche in vinile. Il nome è lo stesso del tour che Jovanotti terrà questa estate in 15 spiagge italiane.

Venerdì 7 Giugno 2019, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad un mese dall’inizio dell’innovativo “Jova Beach Party”, Jovanotti pubblica l’EP omonimo che accompagnerà i fan nel tour e per tutta l'estate. Il disco è stato una sorpresa che il cantante ha annunciato pochi giorni fa è che è nata proprio durante le prove e l'organizzazione dello stesso tour. Si tratta di canzoni dal sound estivo che caleranno chi le ascolta nell'estate e nell'atmosfera del suotour, super ecologico, che si terrà nelle spiagge per sensibilizzare tutti in merito alla tutela dell'ambiente.“Jova Beach Party EP” è composto da 7 brani con il supporto di 7 diversi produttori e registrati in 7 diversi studi. Gli altri produttori presenti, oltre a Rick Rubin, sono Dardust, Charlie Charles, Cacao Mental, Ackeejuice Rockers, Dj Ralf e Paolo Baldini Dubfiles. Il primo singolo è nuova era.In Campania il Jova Beach Party farà tappa a Castel Volturno il 13 luglio.