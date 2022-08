Jova Beach Party a Castel Volturno, la grande festa in diretta

Inviato a Castel Volturno

Jovanotti sale sul palco del Jova Beach Party di Castel Volturno alle 15.30, sulla spiaggia del Lido Fiore qualche migliaio di persone in fila dalla mattina, sotto il sole. «Buongiorno a tutti, sono felice di essere tornato qui», esclama il Cherubini prima di intonare la prima canzone della giornata, chitarra e voce. E passare la palla allo Sbam Stage, uno dei tre palchi allestiti in riva al mare (ma la balneazione è vietata), dove si esibisce Dad, sensuale creatura dell'onda rosa newpolitana: “Iesche” e “Gianno Oh” riscaldano il pubblico.

Jovanotti torna sul palco, Saturnino impegna il basso, è il momento di “Sul lungomare del mondo”. E subito spunta l'omaggio alla leggenda del santo fumatore, Bob Marley, con un accenno alla sua “Is this love”. Poi linea al Kontiki stage, sorta di zattera in mezzo alla playa, ancora un emergente, Davide Shorty, lanciato da Sanremo.

E Lorenzo raggiunge Shorty sul palchetto in riva al mare per un duetto e incita il pubblico a fare il coro: siamo dalle parti di “Serenata rap”.

I ragazzi intanto vivono la spiaggia, tante docce visto che il bagno è vietato. L'arenile è disseminato di sacchetti azzurri per la raccolta differenziata, i più sono in costume, qualche ragazza si tiene più in disparte in topless, un vento piacevolissimo aiuta a sopportare il calore.

«Siamo sotto il sole, con la musica, ce l'abbiamo fatta, che bello», arringa Jovanotti con l'estate addosso. Ricorda che sono 40 anni dalla prima volta che ha messo i dischi in un locale, il 4 luglio 1982, «e poi non sono mai sceso da quella console, che è diventata grande, sempre più grande». Un'ode al mestiere del dj e spazio allo Sam Stage a un'altra emergente newpolitana, Rossella Essence, accompagnata in scena da Shari, la voce di “L'angelo caduto” di Salmo.

C'è da scommettere che succederà ancora: “Pino, Pino, Pino”, urlano dalla battigia. Rossella Essence ha appena fatto riecheggiare a Castel Volturno, una versione dance di “Napule è”. Bella? No, però fa effetto.

Cherubini si sposta da un palco all'altro in bici elettrica, quando ha dieci minuti di riposo si rintana nel camerino-tepee dietro il palco principale.

Gianni Morandi, intanto, si è fermato a Napoli prima di arrivare a Castel Volturno e, come testimonia una foto che circola in rete, ne ha approfittato per una pizza da Sorbillo.