Jova Beach Party, Facchinetti attacca gli haters: «L'ambiente? Criticate per moda, ma siamo un Paese di capre»

Francesco Facchinetti difende Jovanotti e il tanto criticato Jova Beach Party e se la prende con chi, a suo dire, attacca «solo per moda». Il figlio di Roby ha pubblicato un video su TikTok, nel quale ha parlato di ambiente e energia: «Ho letto delle cose pesantissime nei confronti di Jovanotti. La mia critica non va agli ambientalisti che si battono da anni per i loro ideali, ma al restante 99% delle persone che lo criticano solo per moda. Funziona così nel 2022. Si attacca solo perché è un trend, senza sapere di cosa si stia parlando», ha detto lo speaker radiofonico.

Facchinetti allarga il discorso ambiente alla crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina: «A voi chiedo: dove eravate negli ultimi 20 anni, mentre l'Italia sbagliava qualsiasi politica che riguardasse energia e ambiente? Mentre l'Italia diventava un Paese energeticamente non autosufficiente voi dove eravate? Per la guerra in Ucraina abbiamo dovuto riaprire le centrali a carbone, perché siamo delle capre», tuona dj Francesco.

«Dove eravate mentre si spegnevano tutte le centrali atomiche in Italia o mentre si bloccavano i trivellamenti? A pochi chilometri dall'Italia trivellano i nostri mari e ci rubano il petrolio - continua Facchinetti nel suo video messaggio -. Voi eravate a votare lo schieramento politico che ha attivato il Superbonus 110 (riferimento al Movimento 5 Stelle, ndc) e che è costato una frode di quattro miliardi. Forse eravate a votare per questo schieramento. Prima di parlare e agire, pensate. Se siete così ambientalisti, anziché prendervela con Jovanotti andate a prendervela con le politiche che hanno reso l'Italia energenticamente non autosufficiente. Mi piacerebbe vedere la stessa foga e la stessa violenza utilizzata contro Jovanotti, per cose serie», conclude.

Come spesso accade, dopo il messaggio social di Facchinetti, gli utenti si dividono tra chi gli dà ragione e applaude il suo eloquio e chi invece lo critica. «Jovanotti è l'ultimo anello, ma è vero che distrugge le spiagge», scrive Antonia. «Jova dov'era per tutte le cose che hai elencato? E tu, dov'eri?», gli fa notare Max. E ancora: «L'Italia è zona sismica, le centrali nucleari sono pericolose». Ma sono tantissimi anche gli utenti che gli danno ragione: «Finalmente qualcuno che lo dice. Inizierò a seguirti», si legge.