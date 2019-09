Il Jova Beach Tour finisce a Linate: in 90 mila all'aeroporto per Jovanotti che si collega con la stazione spaziale

Il volo JBP2019 è atterrato questa sera all'aeroporto di Linate per l'ultima tappa della festa estiva in note di Jovanotti . Un occhio alla musica è uno all'ambiente per il tour che durante tutta l'estate ha portato sulle spiagge, ma anche a Plan De Corones e nell'area dell'aeroporto milanese chiuso per ristrutturazione, qualcosa come 560 mila spettatori. Per la serata milanese sono arrivati in oltre 90 mila. Protagonista, la musica, anche quella degli ospiti convocati e in arrivo da tutto il mondo, così come la tutela dell'ambiente e la causa del plastic free.«È stata un'impresa ciclopica - ha commentato la presidente di Wwf Italia Donatella Bianchi - e quando Lorenzo ci ha contattato abbiamo dovuto pensarci bene. È stata una sfida che abbiamo accettato perché la lotta alla plastica e ai cambiamenti climatici non è qualcosa che può essere discusso solo tra addetti ai lavori, ma deve andare oltre». Partner del tour fin dalla sua fase di studio, il WWF ha seguito anche la parte delle polemiche a tema ambientale, nate in occasione di alcune tappe del tour. «Sono state diffuse molte fake news - ha commentato Bianchi - che abbiamo smontato dimostrando che si stavano dicendo falsità. Tutto è stato fatto con attenzione e cura. È anche capitato di lasciare la spiaggia meglio di come l'avevano trovata, come a Castel Volturno. Nelle polemiche ci sono stati anche molti personalismi. Questo tour è stata la più grande campagna sulla plastica mai fatta».