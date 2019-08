Sabato 3 Agosto 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' l'aeroporto di Linate l'ultima “spiaggia” dei concerti di Jovanotti in questa estate 2019. A sorpresa, il “Jova Beach Party” non termina in un lido, (quello di Albenga è stato cancellato perchè... non c'è più la spiagga), ma nello scalo milanese chiuso per tre mesi per un restyling della pista (e non solo). Ed è lì, sul pratone all'interno del Forlanini, che, il 21 settembre, si ritroveranno in decine di migliaia. Per riempire di musica e di suoni e colori e balli la porzione di cielo di Milano diventata silenziosa dopo il trasloco (temporaneo) alla Malpensa.