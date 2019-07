Mercoledì 24 Luglio 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 19:31

, la strana coppia da Olbia a... Sanremo? Il 'Jova Beach Party', il tour delle spiagge del cantautore toscano, ha fatto tappa in Sardegna e a Olbia c'è stato anche un incontro molto speciale, che ha dato vita ad un duetto molto particolare: quello con, ospite d'onore del concerto.Tra musica e pane carasau,hanno scherzato in un video pubblicato da Instagram. Si è parlato del tour e di RaiPlay, ma soprattutto di una possibile collaborazione tra i due. «Saluta, che sarà il nuovo presentatore di» - scherza- «Possiamo andare insieme in gara». E a quel punto, Jovanotti lancia l'appello: «Amadeus, invitaci».