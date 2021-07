Jovine, il suo «Rock and Roll» reggae su tutte le piattaforme

Jovine prosegue il suo viaggio di esplorazione e contaminazione di nuovi registri musicali, iniziato con “Come LeBron James” (in coppia con La Zero), per celebrare i suoi 25 anni di musica, composizione, scrittura, palchi e festival, e i 20 anni dal primo album “Ora”. Su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube arriva “Rock and Roll” (Prod D4F0ur. Etichetta Artist First). Autori del brano Nando Mormone e Valerio Jovine. Chitarre di Giuseppe Spinelli. Master Massimo D’Ambra.

«Rock and Roll non è il sound della canzone – racconta Jovine –. Il brano è una commistione libera di suoni. Quella libertà che mi ha insegnato il reggae e che io ho accolto spontaneamente nella vita come nella musica. Al tempo stesso, il reggae è diventato la mia etichetta e, quando l’ho capito, un po’ l’ho sfuggita, prendendo, in questo viaggio, anche altre strade. “Rock and Roll” è uno stile di vita. Una vita on the road, libera, appunto, senza limiti. Una libertà che ho fatto mia anche dal punto di vista artistico, sfuggendo alle scelte degli altri, ai patti e ai compromessi. Certo, è tutto più difficile ma essere libero, pensare e agire in piena libertà, credo sia davvero il regalo più grande che si possa fare a se stessi».

Il video, nato da un’idea di Nando Mormone, è stato realizzato da 56K Productions. Ed è nelle immagini del video che compare una costante e il legame con “Come LeBron James”: il divano. «Il divano è la mia comfort zone – spiega Jovine –. È sul divano che compongo le mie canzoni, guardo le partite, tifo e sogno. Il divano è anche il posto dove ho iniziato a dormire dopo la nascita dei miei bambini, che di notte, vengono nel mio letto e io mi sposto sul divano».

Con il brano “Rock and Roll”, Jovine continua anche a svelare e raccontare le sue passioni. In “Come Lebron James” c’erano NBA e manga. Qua ci sono Game of Thrones, Rolling Stones, Martin Luther King, Bob Marley e Pino Daniele.