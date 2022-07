"Just be yourself", l'ossessione per i social nel brano di Enzo Devil e nel videoclip di Imperatore

Una ragazza completamente assorbita dai social, ossessionata dalla vita di una modella di cui segue i profili e dall’esigenza di assomigliarle, postando ogni momento, da non rendersi conto della fortuna che ha nella vita reale. Allo stesso modo, la modella che sembra felice e appagata in ogni post, si scopre sola.

È la protagonista del videoclip “Just be yourself”, uscito il 21 luglio, e del singolo presente su tutte le piattaforme: l’esperimento musicale del regista napoletano Tullio Imperatore in collaborazione con il cantante Vincenzo Busto, in arte “Enzo Devil”. Imperatore scrive la sceneggiatura del video, che ispira il musicista e producer Vincenzo “Oyoshe” Musto per la scrittura del brano, per comunicare un messaggio cruciale, l’ossessione per il confronto sui social. Imperatore cura ogni aspetto della produzione del videoclip e del brano, dall’ideazione, alla creazione del team, alla distribuzione.

Il video, prodotto da NPS Multimedia Production Studio e girato tra Italia e Indonesia, si compone di una troupe under 35: interpretato dalla modella e attrice indonesiana Karen Nijsen, dal disegnatore e concept artist napoletano Francesco Maria Cabib e dall’attrice napoletana Federica Capasso. La produzione e la scrittura del brano sono di “Oyoshe” con 4 Raw City Sound.

«Oggi siamo portati sempre di più ad un severo quanto insensato confronto con persone delle quali non sappiamo assolutamente nulla. Nel cinema siamo coscienti del fatto che le “Star” siano attori che, per professione, sono sempre al top della forma e che vengono truccati e ritoccati a dovere per eliminare ogni imperfezione. Ma quando si parla di Social Network tutto cambia perché avere queste persone "a portata di mano" ci dà l'impressione che tutto sia reale, e da qui nasce un confronto molto più spietato che ci distrae dalle cose più importanti, da quello cha abbiamo, impedendoci di godercelo e di esserne grati. “Just be yourself” è un invito a non cadere in questo inganno e a ricordare sempre che non c'è nulla di più importante di preservare e apprezzare chi siamo davvero», dichiara il regista Tullio Imperatore.