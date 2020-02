Justin Bieber, cambio di look per promuovere il nuovo album (in uscita tra tre giorni)

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronto al grande ritorno. In occasione dell'uscita del suo, a distanza di cinque anni dall'ultimo, la popstar canadese, idolo delle teenager di tutto il mondo, ha deciso di ricorrere a diverse strategie per promuovere il suo ultimo lavoro in studio.Si chiamaed uscirà venerdì prossimo, 14 febbraio 2020, anche se è stato anticipato da un singolo,. Per pubblicizzare, anche sui social, il nuovo album,ha scelto un, facendosi crescere ie assumendo uno stile decisamente. Il cambiamento, anche nell'aspetto, va di pari passo col titolo dell'album e dimostra che, in questi lunghi anni d'assenza in studio,ha vissuto una vera e propria evoluzione, anche per via della battaglia affrontata contro la depressione.Per la promozione dell'album,ha scelto soprattutto i social. Non solo ha fatto il suo ingresso in TikTok, ma si è anche avvalso della collaborazione di un famoso performer come Seth, più noto come(il tizio con un cartello). Su, infatti, i due compaiono mentre mostrano alcuni cartelli. In una prima foto, Seth chiede ase si taglierà i baffi, ricevendo una risposta negativa. Nella seconda, invece, viene annunciata la data di uscita del nuovo album.