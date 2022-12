Justin Bieber contro il brand H&M: «Vende il mio merchandising senza permesso, è spazzatura»

Justin Bieber contro H&M. La popstar ha pubblicato sui propri canali social un messaggio in cui accusa il brand di abbigliamento di aver promosso dei prodotti con il suo nome senza autorizzazione, invitando i suoi fan (solo su Instagram sono 270 milioni) a boicottarli. Quei modelli sono «spazzatura» ha tuonato l'artista. «Non ho mai approvato né autorizzato il merchandising di H&M fatto su di me», ha scritto su Instagram. «Fossi in voi io non lo comprerei». Poi in una seconda story su Instagram rincara la dose: «Il merch che ha fatto H&M su di me è spazzatura, non compratelo!».

La replica di H&M

L'azienda svedese ha replicato poco dopo: «Come per tutti gli altri prodotti e partnership con licenza, H&M ha seguito le procedure di approvazione adeguate». Una nota che riuscirà a contenere i danni? Al momento sembra di sì, visto che i prodotti con il volto di Justin Bieber sono andati sold out nel giro di poche ore. Inizialmente non era chiaro a quali articoli Bieber si riferisse, ma lunedì pomeriggio H&M ha pubblicato immagini di felpe colorate e altri articoli elencati sotto il nome del cantante, alcuni con la frase "I miss you more than life", un pezzo della frase della canzone "Ghost". H&M, che sta per Hennes & Mauritz, è un brand famoso per le sue linee di merchandising con i migliori cantanti pop al mondo, tra cui Ariana Grande e Billie Eilish.