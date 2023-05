Kaarija tra i favoriti all'Eurovision 2023 con Cha Cha Cha, chi è il rapper finlandese? Età, carriera, malattia e gioco d'azzardo

Kaarija tra i favoriti. Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà oggi, sabato 13 maggio, alla Liverpool Arena. L'evento sarà trasmesso in diretta, stasera in tv, su Rai 1, a partire dalle 21 e nonostante gli italiani sperino che Marco Mengoni possa vincire i booker lo danno quasi per spacciato. Secondo i pronostici in pole position si trova Loreen, rappresentante della Svezia con la canzone “Tattoo“, che ha già vinto il concorso nel 2012 con “Euphoria”. Al secondo posto, c’è il rapper finlandese Käärijä, famoso per la sua canzone “Cha Cha Cha”, mentre al terzo posto ci sono i Tvorchi, rappresentanti dell’Ucraina con “Heart of Steel”. Vediamo insieme chi è Käärijä.

Kaarija chi è

Käärijä, pseudonimo di Jere Pöyhönen, è nato a Helsinki il 21 ottobre 1993 (ha 29 anni), è un rapper finlandese. Il suo nome d'arte deriva da uno scherzo con i suoi amici sul gioco d'azzardo, tema ricorrente nella sua musica. eappresenta la Finlandia all'Eurovision 2023 con il brano Cha cha cha. Cresciuto nel quartiere Ruskeasanta di Vantaa, Käärijä ha scoperto la sua passione per la musica imparando a suonare la batteria.

La malattia

Come riporta il sito ESC Insight, da bambino ha cominciato ad avere gravi problemi all’intestino, ma nessuno sembrava capire cosa stesse succedendo. In seguito gli è stata diagnosticata la rettocolite ulcerosa. Oggi, dopo essersi sottoposto a un’operazione, sta molto meglio.

Il gioco d'azzardo

Nella stessa intervista su ESC Insight ha anche raccontato di aver iniziato a giocare d’azzardo quando aveva solo 15 anni. Non è mai stato un problema per lui, in quanto lo considera un hobby. Per quanto riguarda riguarda la sua famiglia non abbiamo informazioni sulla madre e il padre. Pare abbia due fratelli più piccoli.