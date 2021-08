Kanye West cambia nome: presentata la richiesta ufficiale per passare a Ye

Kanye West vuole cambiare legalmente nome. La star americana ha presentato la richiesta per cambiare il nome anche sui propri documenti. Semplicemente Ye, il soprannome con il quale è chiamato fin da piccolo, potrebbe quindi diventare il suo nuovo nome.

Quarantaquattro anni compiuti lo scorso 8 giugno Kanye West, nato ad Atlanta con il nome Kanye Omari West, ha presentato la richiesta in un tribunale di Los Angeles per passare a Ye. Questo il nomignolo soprannome con il quale è conosciuto da anni. Nella richiesta non è indicato alcun cognome.

La motivazione della scelta

Il motivo rimarrebbe sconosciuto e non è stato al momento diffuso. Il celebre cantante americano West aveva già espresso il desiderio di farsi chiamare Ye nel 2018. Nello stesso anno Kanye pubblico il suo ottavo album in studio che aveva proprio questo titolo.