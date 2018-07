Arrivano i Kasabian a Napoli: «Il Mattino» ti regala il concerto

Giovedì 12 Luglio 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2018 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Kasabian, band capitanata da Serge Pizzorno e Tom Meighan, arrivano per la prima volta a Napoli: appuntamento domenica, 15 luglio, all'Arena Flegrea, sull'onda del successo di un album come «For crying out loud», il sesto della loro produzione, pubblicato anche come doppio nell'edizione deluxe. E «Il Mattino» invita dieci lettori al concerto napoletano dell gruppo. Come fare? Basta rispondere a una semplicissima domanda: a quale prestigioso festival inglese i Kasabian si sono esibiti pochi giorni fa, protagonisti di un cartellone che vedeva anche la partecipazione di Depeche Mode, The Killers e Liam Gallagher? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime dieci esatte saranno ricompensate con un biglietto per il concerto.Al momento non si sa se a Napoli ci saranno anche gli Slaves, che hanno accompagnato in tour i Kasabian: «Se fossi uno abituato a scommettere direi che nei prossimi due anni non andranno molto lontani da uno slot da headliner, forse con questo disco, il prossimo, sono una band fenomenale, incredibile», assicura in proposito il cantante della formazione di Leicester.