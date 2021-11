Kaufmann al San Carlo: «Al mio Otello omicida non serve la faccia nera»

«Proprio pochi giorni fa ho trovato tra alcuni vecchi filmini di famiglia girati da mio padre, uno in cui eravamo in vacanza a Napoli. Io avevo 10-11 anni e si vede che passo davanti al San Carlo, allora non potevo immaginare che un giorno sarei stato in questo teatro a cantare per inaugurare la stagione...». Si lascia andare ai ricordi Jonas Kaufmann, protagonista dell'«Otello» con la regia di Mario Martone e la direzione di Michele Mariotti...

