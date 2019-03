Morto Keith Flint, cantante dei Prodigy: era appena tornato dal tour in Australia

è stata chiamata subito dopo le 8 ora locale (le 9 in Italia), e non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cantante.



«La morte non viene considerata sospetta e verrà preparato un dossier per il medico legale», hanno detto i poliziotti citati dalla Bbc. Flint era da poco tornato nel Regno Unito da un tour in Australia, e doveva iniziarne un altro negli Stati Uniti a maggio.

Chemical Brothers e Fatboy Slim, sono stati tra i maggiori esponenti del big beat degli anni novanta. A partire dalla seconda metà degli anni novanta i singoli e gli album del gruppo hanno iniziato ad avere un'influenza sempre più significativa sulla musica elettronica.

Lunedì 4 Marzo 2019, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 13:27

È morto Keith Flint, il cantante dei Prodigy. E' stato trovato senza vita nella sua casa di Dumnow, nell'Essex, in Inghilterra. Aveva 49 anni. La poliziaFlint, cantante e ballerino, era uno dei cofondatori del gruppo britannico diventato famoso negli anni '90. The Prodigy, insieme a